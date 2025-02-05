大食い系YouTuber木下ゆうかさんが2025年1月31日に動画を公開し、大食い系からの引退を発表した。木下さんは2014年にYouTubeチャンネルを解説し、大食い系YouTuberとして人気を博していた。「常軌を逸したような食べ方はもうしない」木下さんは「限界です【木下ゆうか】」というタイトルの動画を公開し、「私、引退します」「大食を引退します」と引退を表明した。2月4日に40歳の誕生日を迎えた木下さんだが、引退の理由について