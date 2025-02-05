札幌を退団した駒井善成「僕が先輩にかわいがってもらった分を後輩に…」北海道コンサドーレ札幌から横浜FCに完全移籍したMF駒井善成が、ともにプレーした若手選手たちにメッセージを送った。「マリオカート」の腕前や「筋トレ部」の部長とさまざまなキャラクターで愛された7年間。そんな兄貴分が札幌に残したものとは――。（取材・文＝FOOTBALL ZONE編集部・工藤慶大／全4回の2回目）◇◇◇2011年に地元の