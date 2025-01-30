トヨタグループの年間の世界販売の推移トヨタ自動車が30日発表した2024年のグループ世界販売実績は、前年比3.7％減の1082万1480台だった。首位を競うドイツ大手フォルクスワーゲン（VW）の約903万台に大差をつけ、5年連続で世界一となった。ハイブリッド車（HV）などの販売が好調だった。認証不正による一部工場での生産停止や中国での競争激化が響き、前年は下回った。グループの実績にはダイハツ工業と日野自動車を含む。世