中居正広さんと女性とのトラブルをめぐり、週刊文春が記事の内容を訂正したことに波紋が広がっています。街の人からは「いまさら納得できない」などと厳しい声が上がっています。【写真で見る】「X子さんは中居氏に誘われた」HPに掲載された、週刊文春のコメント「『しれっと誤りを上書きするのは不誠実だ』と指摘」文春の“訂正”に波紋会社員（50代）「本当のことが何なのかよく分からないなと思っていて。最初聞いたときにそ