¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×¤ÏÂçÅýÎÎ½¢Ç¤¸å¡¢2024Ç¯¤ÎÁªµó³èÆ°¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤­¤¿°Å¹æ»ñ»º¶È³¦¤Ø¤ÎÃéÀ¿¤òÁÇÁá¤¯¼¨¤·¤¿¡£¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤Ï¡¢¤³¤Î·ë¤Ó¤Ä¤­¤¬°Å¹æ»ñ»º¤Î²«¶â»þÂå¤ÎËë³«¤±¤È¤Ê¤ë¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£