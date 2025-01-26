中居正広氏の女性トラブルをきっかけに、窮地に立たされたフジテレビ。長年、同局に君臨するフジサンケイグループ代表で、フジテレビ取締役相談役の日枝久氏が表舞台に姿を見せないことも批判されている。日枝氏とはどんな人物なのか。「文藝春秋」（2013年10月号）に掲載したジャーナリスト・森功氏による日枝氏（当時同社会長）のインタビューを一部紹介する。【画像】文藝春秋のインタビューに答えていたフジテレビ日枝久会長