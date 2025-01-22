【モデルプレス＝2025/01/22】お笑いトリオ・安田大サーカスのクロちゃんが、22日に放送されたTBSバラエティ番組「水曜日のダウンタウン」（毎週水曜よる10時）に出演。恋人・リチへプロポーズをした。【写真】クロちゃん、美しい恋人をお姫様抱っこ◆クロちゃん、恋人・リチへプロポーズプロポーズ当日、思い出の場所にリチを呼び出したクロちゃんは、出会ってからを振り返り「やっぱり俺はリチのことが好きだし、もっとリチと