by Gage Skidmoreときには薬物や違法の品を掲載することもあったブラックマーケット「シルクロード」の創設者であり、仮釈放のない終身刑で収監されていたコンピューター科学者、ロス・ウルブリヒトに対し、ドナルド・トランプ大統領が2025年1月21日に恩赦を与えました。Exclusive | Trump announces pardon for Silk Road founder Ross Ulbricht, vacating life sentencehttps://nypost.com/2025/01/21/us-news/trump-expected-to