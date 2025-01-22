豊橋技術科学大学情報・知能工学系インタラクションデザイン研究室(ICD-LAB)では、自らではゴミを拾えないものの、まわりの子どもたちの手助けを上手に引き出しながら、結果としてゴミを拾い集めてしまう〈ゴミ箱ロボット〉など、〈弱いロボット〉の研究開発を進めている。また、「知の拠点」あいち重点研究プロジェクト第?期「プロジェクトDX」(2022〜2024年度)の「〈弱いロボット〉概念に基づく学習環境のデザインと社会実装」の