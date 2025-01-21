»³¤Ç¼íÎÄ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢È¾¼«µë¼«Â­À¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ëÅì½Ð¾»Âç¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡£ÅÐÏ¿¼Ô¿ô45.6Ëü¿Í¡Ê1·î17Æü¸½ºß¡Ë¤È¹¥Ä´¤À¤¬¡¢1·î11Æü¤Ë¡Ô#88 ¼¯¤Î¤¿¤¿¤­¥µ¥é¥À¡¦¥­¥Î¥³¤Î¥½¥Æ¡¼/¥­¥Î¥³¼í¤ê¡¦ÆÇ¥­¥Î¥³¤ÎÆÃÀ­/ÃÍÃÊÉÕ¤±¤ÎÆñ¤·¤µ¡Õ¤È¤¤¤¦Æ°²è¤òÅê¹Æ¡£¤½¤³¤Ç½Ð¤µ¤ì¤¿¡Ö¼¯¤Î¤¿¤¿¤­¡×¤¬¤Û¤ÜÀ¸¤Î¾õÂÖ¤Ç´í¸±¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤ÈÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÀÖ¤¤¡ª¡×¤É¤¦¸«¤Æ¤âÃæ¿´Éô¤ÏÀ¸¡¢Åì½Ð¤Î¡È¼¯Æù¤Î¤¿¤¿¤­¡É´¶À÷¤Î¶²¤ì¡Ö½½