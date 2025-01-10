ÅìµþÈþÍÆ³°²ÊÅý³ç±¡Ä¹¡¦ËãÀ¸ÂÙ»á¤¬1·î10Æü¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¡ÔX¤ò¤·¤Ð¤é¤¯Î¥¤ì¤Þ¤¹¡Õ¤ÈÀë¸À¡£Æ±»á¤ÏºòÇ¯Ëö¡¢Éô²¼¤Ë¤¢¤¿¤ë½÷À­°å»Õ¤Î¡È¤´¸¥ÂÎ¡É¤ò¤á¤°¤ëSNSÅê¹Æ¤òÈ¯Ã¼¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Ä¡Ä¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¶ä¹Ô¤È¤Î¼è°ú¤âÇò»æ¤Ë¡×¥¬¡¼¥·¡¼¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤¿ËãÀ¸»á¤Î¡È°ÕÌ£¿¼¡ÉÅê¹Æ¡ÖÆ¬Éô¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÊÂ¤ó¤Ç¤ë¤è¡×2024Ç¯12·î¤Ë¤Þ¤º¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Åö»þ¡¢ÅìµþÈþÍÆ³°²Ê²­Æì±¡¤Î±¡Ä¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¹õÅÄ¤¢¤¤¤ß»á¤À