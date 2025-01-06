¥æ¥«¥¤¹©³Ø³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢2¤Ä¤Î¿·¾¦ÉÊ¤ò¡ÖCES 2025¡×¤ÇÈ¯É½¤¹¤ë¡£Ç®¤¤¤â¤Î¤òÎä¤Þ¤¹¤Õ¡¼¤Õ¡¼¥í¥Ü¥Ã¥È¡ÖÇ­Àå¤Õ¡¼¤Õ¡¼¡×¤È¡¢¥Á¥é¸«¤·¤Æ¤¯¤ëÊú¤­Ãå¤­¥í¥Ü¥Ã¥È¡Ö¤ß¤ë¤ß¡×¡£¡ÖÇ­Àå¤Õ¡¼¤Õ¡¼¡×¤Î³°´Ñ(¾¦ÉÊ²½¤ÎºÝ¤Ï¥Ç¥¶¥¤¥óÊÑ¹¹¤Î²ÄÇ½À­¤¢¤ê)¥Á¥é¸«¤·¤Æ¤¯¤ëÊú¤­Ãå¤­¥í¥Ü¥Ã¥È¡Ö¤ß¤ë¤ß¡×¡ÖÇ­Àå¤Õ¡¼¤Õ¡¼¡×¤Ï¡¢¡ÖÇ­Àå¤Î¿Í¤¬¡Ö¤Õ¡¼¤Õ¡¼¡×¤¹¤ë¡¢¤¢¤Î¹Ô°Ù¤òÀ¤¤ÎÃæ¤«¤é¤Ê¤¯¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¾®·¿¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¡£Ç®¤¤¿©¤Ù¤â¤Î¤ä°û¤ß¤â¤Î¤òÎä