皇居内のトイレに落書きか 逮捕の男「急に思いついて書いた」FNNプライムオンライン

皇居内のトイレに落書きか 逮捕の男「急に思いついて書いた」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 皇居内のトイレに落書きをした疑いで46歳男が現行犯逮捕された
  • 新年一般参賀に訪れ、「急に思いついて書いた」と供述したという
  • 近くのマンホールにも落書きが見つかっており、警察は関連を捜査している
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