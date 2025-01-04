日本製鉄によるUSスチールの買収計画に対し、バイデン大統領が中止命令を出したことについて、USスチールのCEOは「バイデン氏の行動は恥ずべきもので腐敗している」と批判しました。アメリカの鉄鋼大手USスチールのブリットCEOは3日、声明で「バイデン大統領の行動は恥ずべきもので、腐敗している。経済・安全保障上の重要な同盟国である日本を侮辱している」と批判しました。その上で「我々はバイデン大統領の政治的な腐敗と闘う