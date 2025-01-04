都内では正月の3日間で餅をのどに詰まらせて9人が病院に搬送されうち2人が死亡しました。今後も餅を食べる機会が多いことから東京消防庁は注意を呼びかけています。東京消防庁によりますと、元日から3日にかけて管内で70代から80代までの男女9人が餅をのどにつまらせて救急搬送されました。このうち板橋区に住む70代の男性と練馬区に住む80代の男性のあわせて2人が死亡したということです。東京消防庁は餅は小さく切って食べやすい