新しい未来のテレビ「ABEMA」にて、大人気アニメ『SPY×FAMILY』Season1＆Season2の全37話が、2025年1月6日（月）より3週連続で順次無料一挙放送することが決定した。＞＞＞『SPY×FAMILY』場面カットを見る（写真7点）『SPY×FAMILY』は、『少年ジャンプ＋』（集英社）にて連載中の遠藤達哉による漫画を原作としたアニメ作品。凄腕スパイの〈黄昏（たそがれ）〉が極秘任務のため、精神科医ロイド・フォージャーに扮し、他人の心を