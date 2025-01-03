Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ï²ÈÂ²¤ä¿ÆÀÌ¤È²á¤´¤¹¤Î¤¬¹±Îã¹Ô»ö¤È¤¤¤¦¿Í¤¬Â¿¤¤¤Ï¤º¤À¡£¤·¤«¤·¿·Ç¯Áá¡¹¡¢¤½¤³¤ÇÂç¼ºÂÖ¤ò±é¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¡£¢¡µÁ¼Â²È¤Ç¿©¤Ù¤ë¹ë²Ú¤ÊÀµ·îÎÁÍý¤¬³Ú¤·¤ß¡ÖÀµ·îÁá¡¹¡¢ÌñºÒ¤¬¹ß¤ê¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ëÅÔÆâºß½»¤Î¹âÅè½Õ¿Í¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦42ºÐ¡Ë¡£°ìºòÇ¯¤ÎËö¡¢¹âÅè¤µ¤ó¤Ï´ØÀ¾¤Ë¤¢¤ëºÊ¤Î¼Â²È¤Øµ¢¾Ê¤·¤¿¡£¹âÅè¤µ¤ó¼«¿È¤Î¼Â²È¤ÏÅÔÆâ¤ÇÎ¾¿Æ¤È¤ÏÉÑÈË¤Ë²ñ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢Àµ·î¤ÏËèÇ¯¡¢»Ò¤É¤â¤òÏ¢¤ì¤ÆºÊ¤Î¼Â²È¤òË¬¤ì¤ë¤Î¤¬¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½