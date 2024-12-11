´Ú¹ñÂçÅýÎÎÉÜ¤Î½ÐÆþ¤ê¸ý¶á¤¯¤ÎÆ»Ï©¡á11Æü¡¢¥½¥¦¥ë¡Ê¶¦Æ±¡Ë¡Ú¥½¥¦¥ë¶¦Æ±¡Û´Ú¹ñ¤ÎÕú¼â±ÙÂçÅýÎÎ¤Î¡ÖÈó¾ï²ü¸·¡×Àë¸À¤ò½ä¤ê¡¢·Ù»¡¤Ï11Æü¡¢ÂçÅýÎÎÉÜ¤Î²ÈÂðÁÜº÷¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤¿¡£ÁÜº÷Îá¾õ¤Ë¤ÏÕú»á¤¬ÍÆµ¿¼Ô¤À¤ÈÌÀµ­¡£¤¿¤À¡¢ÂçÅýÎÎÉÜ¤Ï¸øÌ³¡¢·³»ö¾å¤ÎÈëÌ©¤òÍýÍ³¤ËµñÈÝ¤·¡¢°ìÉô»ñÎÁ¤Î¤ßÇ¤°ÕÄó½Ð¤·¤¿¡£´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£Õú»á¤ÎÎ©·ï¤ÏÉÔ²ÄÈò¤Î¾ðÀª¤Ç¿ÈÊÁ¹´Â«¤Î²ÄÇ½À­¤â½Ð¤Æ¤­¤¿¡£°ìÊý¡¢ºÇÂçÌîÅÞ¡Ö¶¦¤ËÌ±¼çÅÞ¡×¤Ï12Æü¤ËÕú»á¤ÎÃÆ³¯ÁÊÄÉ°Æ¤ò¹ñ