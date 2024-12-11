米歌手ビヨンセ（43）が、娘ブルー・アイビーちゃん（12）と一緒にディズニーの超実写版映画『ライオン・キング：ムファサ』のプレミア上映会に出席した。親子役を演じた2人は、煌めくドレスをまとってレッドカーペットに登場。そして、ビヨンセの夫Jay-Z（55）も参加し、家族3人で写真撮影に応じた。Jay-Zは、10代の少女への性的暴行の疑いで訴えられた直後だった。後にJay-Zは声明で疑惑を否定するとともに、疑惑をめぐる報道が