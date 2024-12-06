大阪王将」は、11月29日（金）から、毎年恒例の「お年玉福袋」を、公式通販サイトにて販売している。【写真】どれを買うか迷う！「お年玉福袋」全3種一覧■全3種類を用意今回登場した「大阪王将 お年玉福袋 2025」は、「【松】大阪王将 お年玉福袋 2025」、「【竹】大阪王将 お年玉福袋 2025」、「【梅】大阪王将 お年玉福袋 2025」の全3種類。「【松】大阪王将 お年玉福袋 2025」は、「元祖肉餃子」、「直火炒めチャーハ