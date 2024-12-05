 今年のナンバー1カーは、「ホンダ  フリード」に決定！！日本カー・オブ・ザ・イヤー実行委員会は、2024-2025日本カー・オブ・ザ・イヤーに「ホンダ フリード」を選出した。ホンダ車の受賞は、2010-2011で受賞したCR-Z以来、なんと10年振りのカー・オブ・ザ・イヤー受賞となった。 ■2024-2025日本カー・オブ・ザ・イヤー「ホンダ フリード」 獲得点数220点授賞理由5ナンバーサイズで3列シート。日本市場