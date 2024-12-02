Ãæ¹ñ»³Åì¾ÊÀÄÅç¤ÎÆüËÜÁíÎÎ»ö´Û¶á¤¯¤Ç2023Ç¯8·î¤Ë¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡ÖÆüËÜµ´»Ò¡ÊÆüËÜ¿Í¤ÎÊÎ¾Î¡Ë¡×¤Ê¤É¤È½ñ¤«¤ì¤¿Íî½ñ¤­¡ÊÄó¶¡¼Ì¿¿¡¦¶¦Æ±¡Ë¡ÚËÌµþ¶¦Æ±¡ÛÃæ¹ñ¤Î¸òÎ®¥µ¥¤¥È¡ÊSNS¡Ë¤ÏÈ¿Æü´¶¾ð¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿Åê¹Æ¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¿Í¤ÎÊÎ¾Î¡ÖÆüËÜµ´»Ò¡×¤ä¡¢´í³²¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤òÀë¸À¤¹¤ë²á·ã¤ÊÊ¸¸À¤â¡£·ÐºÑÄãÌÂ¤ÇÊÄºÉ´¶¤¬Éº¤¦Ãæ¡¢Ãæ¹ñÅö¶É¤¬ÂÐÆüÈãÈ½¤òÌÛÇ§¤·¥¬¥¹È´¤­¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¡£¹­Åì¾Ê¿¼¥»¥ó¤Ç9·î18Æü¡¢ÆüËÜ¿Í³Ø¹»¤ËÄÌ¤¦Ë®