11·î25Æü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÄêÎã²ñ¸«¤¬Åìµþ¡¦¼®Î±¤ÎÆ±¶É¤Ç¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢Æ±·î8Æü¤Ë¡¢À­²Ã³²µ¿ÏÇ¤òÊó¤¸¤¿¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×ÊÔ½¸Ä¹¤é¤òÁê¼ê¼è¤Ã¤¿Ì±»öÁÊ¾Ù¤ò¼è¤ê²¼¤²¤¿¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡×¤Î¾¾ËÜ¿Í»Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¡£¤³¤Î¤³¤È¤¬ÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ö¾¾ËÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢2024Ç¯1·î¤«¤é·ÝÇ½³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÁ°¤Þ¤ÇÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÎó¤Ç¤Ï¡Ø¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Î¥¬¥­¤Î»È¤¤¤ä¤¢¤é¤Ø¤ó¤Ç¡ª¡Ù¤ä¡Ø¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥óDX¡Ù¡ÊÆÉÇä¥Æ¥ì