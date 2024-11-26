¼Â¶È²È¡¦À¾Â¼ÇîÇ·¡Ê¤Ò¤í¤æ¤­¡Ë»á¡Ê47¡Ë¤¬26Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£Ê¼¸Ë¸©ÃÎ»öÁª¤ÇºÆÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ºØÆ£¸µÉ§ÃÎ»ö¡Ê47¡Ë¤ò¤á¤°¤ë¸øÁªË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ä¸«¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£ÃÎ»öÁª¤ÇºØÆ£»á¤ò»Ù±ç¤·¤¿PR²ñ¼Ò¤Î·Ð±Ä¼Ô¤¬¡¢Ê¸¾Ï¤ä¼Ì¿¿¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤¹¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Önote¡×¾å¤Ç¡¢Æ±»á¤ÎÁªµóÀï¤ÇSNSÀïÎ¬¤òÄó°Æ¡£¡Ö¹­ÊóÁ´ÈÌ¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿¡×¤Ê¤É¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¸øÁªË¡¤Ç¤ÏÁªµó³èÆ°¤ÇÊó½·¤ò»ÙÊ§¤¨¤ëÂÐ¾Ý¤Ï»öÌ³°÷¤ä¼Ö¾å±¿Æ°°÷¡¢¼êÏÃÄÌÌõ¼Ô