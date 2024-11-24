「俺、実年齢より若いって言われるし♡」はりきって後輩の合コンに行ったアラフォー義兄。翌朝、体に異変がftn-fashion trend news-

後輩の合コンに行った義兄、翌日身体に異変「背中とみぞおちが痛い」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • ある女性が、後輩の合コンに参加した40代前半の義兄について明かした
  • 飲み会の翌日、「背中とみぞおちが痛い」と苦しそうな様子だったという
  • その後、アルコールが原因の「すい炎」になっていたことが判明したそう
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