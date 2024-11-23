11月22日、香港地元紙は、同国で売春に関わった疑いで、日本のセクシー女優3人を含む計35人を香港警察が逮捕したと報じた。同紙によると、シンガポールでもセクシー女優3人が逮捕されたという。「香港警察は日本やシンガポール、マカオの警察と協力して捜査。通常は数千〜数万香港ドルが相場のところ、1度の売春で15万香港ドル（約300万円）を得た事例もあったそうです。約1年で約2000万香港ドル（約3億9364万円）の売り上げがあ