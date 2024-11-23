サッカーの第１０４回天皇杯全日本選手権は２３日、東京・国立競技場で決勝が行われ、ヴィッセル神戸ガンバ大阪を１―０で破り、５季ぶり２度目の優勝を果たした。７１大会ぶりの「関西勢対決」となった決勝は、前半を０―０で折り返すと、６０分過ぎ、神戸のＦＷ宮代大聖選手がゴール前のこぼれ球を押し込んで先制。粘り強い守備でそのまま逃げ切った。Ｇ大阪は、６度目（松下電器時代を含む）の優勝を逃した。