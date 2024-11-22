元タレントの田代まさしさん（68）が2024年11月8日、YouTubeを更新。元「雨上がり決死隊」でタレントの宮迫博之さん（54）がゲスト出演し、覚醒剤取締法違反容疑などで保護観察を受けていた田代さんをいじる場面があった。「芸能部」からのテレビ出演依頼、「何言われるかわからないじゃん」田代さんは19年に覚醒剤取締法違反容疑などで逮捕され、20年に懲役2年6月（うち懲役6カ月は保護観察付き執行猶予2年）の判決を受けた。過去