住民税が課税されない低所得世帯に3万円の給付金 臨時閣議で決定ロイター

住民税が課税されない低所得世帯に3万円の給付金 臨時閣議で決定

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 政府は22日の臨時閣議で経済対策を決定した
  • 住民税が課税されない低所得世帯に配る3万円の給付金などが柱となる
  • 年収103万円を超えると所得税が発生する「年収の壁」は引き上げる
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