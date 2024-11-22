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「インフルエンザの発生状況」前週よりさらに増加 体調管理に注意を

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • インフルエンザの定点あたり報告数は、前週より更に増加している
  • 晴れると空気が乾燥して気温の変化も大きくなるため、体調管理に注意が必要
  • 厚生労働省は手洗いやマスクの着用など、基本的な感染対策を呼びかけている
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