?改心?していなかった。競泳男子でパリ五輪代表の瀬戸大也（３０＝ＣＨＡＲＩＳ＆Ｃｏ．）と妻で飛び込み女子元日本代表の馬淵優佳さん（２９）が、離婚協議を始めていたと「文春オンライン」が２０日に報じた。離婚調停中で親権などを巡って話が難航しているという。２０２０年秋に瀬戸の不倫が発覚した後も夫婦は二人三脚で走っていたが、いったい何があったのか――。選手、関係者の証言から真相に迫った。２０年秋に「週刊新