量子コンピューターの実用化には「量子ビットのエラーを訂正する仕組み」の開発が必要不可欠です。新たに、Google DeepMindとGoogle Quantum AIがエラー訂正AI「AlphaQubit」を発表しました。AlphaQubitはアルゴリズムを用いた既存の技術と比べて正確なエラー訂正が可能とされています。Learning high-accuracy error decoding for quantum processors | Naturehttps://www.nature.com/articles/s41586-024-08148-8AlphaQubit: Goo