次世代デバイスのARグラス用ディスプレイおよび空間認識エンジンの開発を手がけるCellid株式会社（読み方：セリッド）は2024年11月20日、デザイン性に優れ、軽量を実現したメガネタイプの拡張現実（AR）グラスのリファレンスデザイン（検証用モデル）を発表した。■アプリケーション開発をサポートするSDKを提供Cellidは、自社で開発している最先端の光学シースルーディスプレイ方式のウェイブガイド（DOE方式）やマイクロプロジェ