14日放送の『ベストヒット歌謡祭2024』（日本テレビ系）で事件は起きてしまった。【写真】「下手すぎる」酷評された『アポロ』をカバーした面々《下手すぎる》「同プログラムは年末恒例の音楽番組ですが、今回は“BIRTH SONGメドレー”と題し、個人・グループの垣根を超えた同い年メンバーがスペシャルコラボ。自分たちの生まれた年のヒット曲を歌いました。そのオープニング、乃木坂46・梅澤美波、田村真佑、弓木奈於、FANTAS