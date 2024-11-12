ケンタッキー・フライド・チキン（KFC）が、今年も冬にぴったりの「辛みそにんにくチキン」を11月22日（金）から数量限定で発売することが決定した。寒い季節に食欲をそそる「濃厚みそ×にんにく」の組み合わせで、心も体も温まる一品だ。KFCが自信を持って送り出す「辛みそにんにくチキン」は、昨年の登場以来多くのファンを魅了してきたメニュー。ピリッとした唐辛子の辛み、香ばしいにんにく、そして濃厚なみそのコクが絶妙に調