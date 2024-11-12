漫画「ベルセルク」で監修を務める漫画家森恒二氏が12日までにX（旧ツイッター）を更新。風邪をこじらせて緊急入院していたことを明かし、医療従事者に感謝した。森氏は9日の投稿で、ウイルス性の風邪をこじらせて40度を超える発熱で意識がもうろうとし、救急外来を受診したところ、検査のための採血で失神しそうになるほど血圧が下がっていたため、そのまま入院となったことを報告。「病院のスタッフさん達がバタバタし始め『これ