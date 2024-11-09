中日は９日、田中幹也内野手が練習中に体調不良を訴えたため、沖縄県内の病院で検査を行った結果、熱中症と診断されたと発表した。１０日以降については医師、トレーナーと状態を確認しながら調整を行っていく予定という。中日は井上新監督のもと、９日から沖縄・北谷での秋季キャンプがスタートした。田中は２年目の今季、広い守備範囲で二塁のレギュラーとして活躍。１１２試合に出場して打率・２２４、２本塁打、２３打