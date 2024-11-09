インドネシアのプラボウォ大統領（AP＝共同）、中国習近平国家主席【北京共同】中国習近平国家主席は9日、北京でインドネシアのプラボウォ大統領と会談し「地域や世界に影響力を持つ運命共同体の構築」を呼びかけた。新華社が伝えた。両氏は政治や経済などの分野での協力推進で一致した。中国外務省によると、プラボウォ氏は8〜10日の日程で訪中。10月に大統領就任後、初の外遊で対中関係重視の姿勢をアピールした。来年1