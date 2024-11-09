一体、何を観せられているんだろう――。そう戸惑う視聴者が続出中の、NHK連続テレビ小説「おむすび」。9月30日のスタート以来、視聴率は低空飛行を続け、“最低記録更新”も現実味を帯びている。＊＊＊【写真を見る】『おむすび』出演中のみりちゃむは母とそっくり！「平成ギャルだった」「“ギャル話”に、朝ドラのメイン視聴者である高齢者がついていけない。低迷の理由はこれに尽きます」こう指摘するのは、さる民放プ