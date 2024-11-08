田代まさし（68）が、7日に配信されたYouTubeチャンネル『丸山ゴンザレスの裏社会ジャーニー』に出演。30代の頃に訪れたという「最高年収」について赤裸々に語った。【動画】田代まさし、最高年収を赤裸々告白丸山ゴンザレス氏より「年収ベースで言うと、一番稼いでたの何歳ぐらいの時ですか？」と向けられると「やっぱり志村さんとやっていた時に、個人の自分の番組も何本持っていて、そのほかにCM。皆さんご存知かもしれない