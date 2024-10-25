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マツコがセルフレジが嫌な理由明かす「あれが恥ずかしいのよ…」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • マツコ・デラックスが25日の番組で、セルフレジの音声に私見を述べた
  • 「あれが恥ずかしいのよ」「『同じ商品を買いました』みたいな」と言及
  • 「こいつ、いくつ同じ商品買ってんだよみたいなさ」と話していた
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