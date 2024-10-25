2024年11月16日（土）・17日（日）に横浜赤レンガ倉庫で開催される、「Life with Green」がコンセプトのグリーンとグッドミュージックが楽しめるフェスティバル『Local Green Festival’24』のエリアMAPが発表された。 [CACTUS STAGE]、[SOL STAGE]、[HARVEST STAGE]の3つのステージで、 総勢30組のアーティストによるライブが2日間にわたり、熱いパフォーマンスで会場を盛り上げる。 マー