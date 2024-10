2024年11月16日(土)・17日(日)に横浜赤レンガ倉庫で開催される、「Life with Green」がコンセプトのグリーンとグッドミュージックが楽しめるフェスティバル『Local Green Festival’24』のエリアMAPが発表された。

[CACTUS STAGE]、[SOL STAGE]、[HARVEST STAGE]の3つのステージで、 総勢30組のアーティストによるライブが2日間にわたり、熱いパフォーマンスで会場を盛り上げる。

マーケットエリアでは、話題のボタニカルショップが勢揃いするグリーンマーケットやアウトドアブランドが集まるローカルマーケットが並ぶ。サボテンや多肉植物、フラワーなど日常の生活を豊かにするおしゃれな植物たちが『Local Green Festival’24』に集結する。また、秋の美味しいお酒と食べ物を揃えたフードエリアも充実。

なお、チケットはイープラスほかにて販売中。

ARTIST LINEUP

11月16日(土)

OZROSAURUS・BIM・Ovall・水曜日のカンパネラ

WILYWNKA・IO・LEX・chelmico

どんぐりず・bird・Michael Kaneko

Gottz&MUD・MFS・Billyrrom・a子

11月17日(日)

電気グルーヴ・ウルフルズ・RHYMESTER・m-flo

SOIL & ”PIMP” SESSIONS・Penthouse・Omoinotake

DÉ DÉ MOUSE・YONA YONA WEEKENDERS・Novel Core

NIKO NIKO TAN TAN・友成空・春野・Hana Hope・muque



LOCAL & GREEN MARKET

Hydro Flask / PARKS PROJECT / Captains Helm / Melt / ABLE CARRY /YAMAHA / CARIUMA / 丸昇 / 環境省 / GREENROOM GALLERY / The Endless Summer / KIBACOWORKS / ELK Leaves × TOYMOCK / LadyBird succulents & cacti / The Bulb Book / AND PLANTS / SHOWCASE / Botanical56 / greenspot / Birdie Botanical / Dragon Claw / Mt.Fuji Plants / ボタらいふ



LOCAL FOOD

THUMBS UP / SURFERS / LOVE FOR NIPPON / J.S. BURGERS CAFÉ / lunch stand tipi / EL CAMION by T.Y.HARBOR BREWERY / Cafe Habana TOKYO / RUBBER TRAMP / AFRO TACOS / LONCAFE / ROCKET CHICKEN / OCEAN SIDE / Encinitas / south yard kitchen HARE / The Sunrise Shack / Dig Up Kitchen / TOKYO FARMERS KITCHEN