10月17日、爆笑問題太田光が27日に放送される選挙特番『選挙の日2024〜私たちの明日「変わる」〜』（TBS系）のスペシャルキャスターを担当することが発表された。太田は3度めの出演となり、同番組の公式HPでは、《政治家の皆さんからは、これまでもテレビの番組などで、何度も何度も話を聞いてきました。過去の色んな話も思い出しながら、皆さんがこれから本当に何をしたいのか？ズバリ核心を聞いてみたいです》と意気込み