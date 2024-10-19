【写真・画像】大谷翔平に一体、何が起きた？ “想定外のアクシデント”「いきなりどうした？」 監督がベンチから飛び出す… 球場騒然　1枚目ABEMA TIMES

大谷翔平、あわや死球のボール球をギリギリ回避「上手いな」と動きに反響

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • ドジャース大谷翔平が現地時間18日のメッツ戦に臨んだ
  • 「あわや死球」のボール球を投じられるも、慌てて腰を引いて回避
  • ネットでは「これはアカン」「上手いな」などとさまざまな反響があった
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