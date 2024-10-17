「Numbers to know」では、DIGIDAY編集部が今週（10月10日（木）〜10月16日（水））注目した数字をご紹介します。23万6300回Forbes、AI検索エンジン「パープレキシティ」の検索流入が増加シミラーウェブ（Similarweb）によると、2024年8月にフォーブス（Forbes）のサイト訪問者数は、パープレキシティ（Perplexity）のAI検索エンジン経由で23万6300回だった。2023年8月は1万800回で、1年間で20倍に増加している。しかし、この数は