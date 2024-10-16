Googleがスマートウォッチ「Pixel Watch」と「Pixel Watch 2」のWear OS 5へのOSバージョンアップを一時停止！Googleは11日（現地時間）、同社が展開する「Pixel」ブランドのスマートウォッチ「Pixel Watch」および「Pixel Watch 2」に対して今年9月に提供開始していた最新プラットフォーム「Wear OS 5」へのOSバージョンアップを含むソフトウェア更新について確認すべき項目が検知されたので2024年9月26日（木）より一時停止して