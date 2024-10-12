（写真：アフロ） 女性自身

後輩アイドルの話を遮る態度「ダウンタウンDX」の近藤真彦に怒りの声

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • ダウンタウンDX」に出演した近藤真彦について「女性自身」が報じた
  • STARTO ENTERTAINMENTの後輩アイドルの話を遮る態度が批判されている
  • 近藤真彦はなんであんなに態度がデカい」など怒りの声が上がった
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