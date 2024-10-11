愛知県武豊町在住のポージンさん夫妻が「夫婦で脱サラし、未経験できゅうり農家になったシゴトのやりがい＜地方移住者に１日密着シゴトあった！＞」と題された動画に登場し、地方移住と農業のやりがいについて語った。 元々愛知県の自動車部品メーカーでプログラマーとして勤務していたポージンさんは、妻とともに会社員を辞め、現在は主に夏野菜としてきゅうりを育てている。 動画内でポ