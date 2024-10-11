声優大山のぶ代さんが9月29日に、老衰のため亡くなっていたことが分かった。90歳だった。名作アニメを支えたレジェンドがまた一人逝ってしまい、偲ぶ声が広がっている。10月11日に所属事務所「アクターズ・セブン」が発表し、葬儀は親族のみで行われたという。また報道によれば、大山さんは9月29日の昼頃に容体が急変。今年に入って、入退院を繰り返していたとのこと。国民的アニメ『ドラえもん』のドラえもん役を’79年から’05